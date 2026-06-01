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کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت: با عبور امواجی از منطقه، اواخر این هفته با رشد پوشش ابرها،احتمال بارش های رگباری و پراکنده پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، شرایط جوی استان طی امروز و فردا نسبتا پایدار و آسمان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که از بعدازظهر گاهی با وزش باد نسبتا شدید همراه میشود.
وی افزود: از روز چهارشنبه بارشهای رگباری و محلی برای استان پیش بینی شده است.
نجفی یادآور شد: به لحاظ دمایی نیز در روزهای آینده تغییرات قابل توجهی روی نخواهد داد و هوای نسبتا خنک در استان مستقر خواهد بود.