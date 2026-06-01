وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان گفت: زمان امتحانات نهایی به‌زودی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی افزود: بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شده و احتمالاً تاریخ برگزاری امتحانات در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۱ تیر اعلام خواهد شد، اما تعیین نهایی آن نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.

وی افزود: آموزش و پرورش آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات نهایی را دارد و زمان قطعی برگزاری این آزمون‌ها طی روز‌های آینده اعلام خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در اصل برگزاری این آزمون‌ها وجود ندارد.