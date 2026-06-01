\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0634\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06f6\u06f0\u06f0 \u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0633\u0628\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u062e\u0648\u0634\u0627\u0628 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f\u06a9\u0647 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06f1\u06f5\u06f0 \u062a\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\n\n\u00a0