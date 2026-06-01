به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، حمید بنایی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح اهداف و کارکردهای این کمیته ، بر نقش این کمیته در تقویت مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و ارتقای نظام راهبری سازمان تأکید کرد.

بنایی گفت: کمیته حسابرسی با هدف کمک به هیأت مدیره سازمان در کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی تشکیل شده و در مسیر ارتقای سلامت گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، تکالیف مجمع و مصوبات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی افزود: اجرای دقیق وظایف و تکالیف قانونی و همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی، از مهم‌ترین الزامات تحقق مأموریت‌ها و اهداف سازمان به شمار می‌رود و کمیته حسابرسی در این زمینه برنامه‌ریزی و نظارت مستمر خواهد داشت.

در این جلسه، اعضای کمیته ضمن بررسی اولویت‌ها و برنامه‌های سال جاری، درباره چارچوب فعالیت‌ها و اقدامات مورد نیاز برای ارتقای نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک سازمان به تبادل نظر پرداختند.