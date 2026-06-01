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جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با ریاست دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دیگر اعضای این شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با ریاست دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دیگر اعضای این شورا روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.