جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با ریاست دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دیگر اعضای این شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با ریاست دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دیگر اعضای این شورا روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.