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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، رسول روستایی گفت: در مانور امروز طرح ملی مهتاب، ۱۶ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) از یک منزل مسکونی در شهر یاسوج کشف و جمعآوری شد.
دومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب امروز با هدف مدیریت و کاهش تلفات انرژی برق، عدالت در توزیع انرژی، حفاظت از حقوق مشترکان قانونمدار، مقابله با استفادههای غیرمجاز از برق و ارتقای پایداری شبکه اجرا شد.
در قالب اجرای این طرح امروز ۶۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمعآوری، ۶۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۷ دستگاه شمارشگر نصب شد.
امروز همچنین ۸۵ مورد تست و بازدید مشترکان بخش کشاورزی نیز توسط گروههای عملیاتی انجام گرفت.
از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون، ۷۱۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز شناسایی و جمعآوری، یکهزار و ۲۶۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۸۲ دستگاه شمارشگر در سطح استان نصب شده است.