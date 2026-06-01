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مردم مناطق مختلف استان ایلام در تجمعات شبانه ضمن اعلام حمایت از رهبر انقلاب، بر مقاومت در برابر زیادهخواهیها و اقدامات دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ مردم شهرها و مناطق مختلف استان در ادامه تجمعات شبانه خود، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با اعلام حمایت از رهنمودهای رهبر انقلاب، تبعیت از ولایت را عامل اقتدار، عزت و پیشرفت کشور دانستند و بر ضرورت حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان تأکید کردند.
حاضران همچنین با محکوم کردن اقدامات و جنایات دشمنان، تصریح کردند که ملت ایران در طول سالهای گذشته ثابت کرده است که در برابر فشارها، تهدیدها و زیادهخواهیها عقبنشینی نخواهد کرد.