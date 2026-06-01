پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای استان یزد، از برقراری پرواز در مسیر تبریز _ یزد _ تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرتضی حمیدپور از برقراری پرواز در مسیر تبریز _ یزد _ تبریز خبر داد و گفت: در راستای تردد هوایی شهروندان و توسعه ارتباطات هوایی استان یزد، این پروازها در روزهای سه شنبه و جمعه توسط شرکت هواپیمایی پویا برقرار شد.
حمیدپور افزود: این پروازها با هواپیمای جت امبرائر ۱۴۵ انجام خواهد شد و استمرار آن منوط به استقبال مسافران در این مسیر است و مسافران گرامی میتوانند برای تهیه بلیط به آژانسهای هواپیمایی و یا سکوهای اینترنتی مجاز فروش بلیط مراجعه کنند.
حمیدپور با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی شهید آیت الله صدوقی اظهار داشت: افزایش و تنوع پروازها نقش مهمی در ارتقای خدماترسانی، تسهیل سفرهای هوایی و رونق اقتصادی و گردشگری کهن شهر یزد و دارالعباد خواهد داشت.