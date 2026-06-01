معرفی برترینهای مسابقات انتخابی شنا پسران جوان
رقابتهای انتخابی تیم شنای پسران برای حضور در مسابقات ردههای سنی آسیا به میزبانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم شنای پسران برای حضور در مسابقات ردههای سنی آسیا به میزبانی اصفهان برگزار شد و در دو روز مسابقه، شناگران ۱۷ و ۱۸ سال کشور در مواد مختلف به آب زدند تا عملکرد خود را در مسیر رسیدن به ترکیب نهایی تیم به نمایش بگذارند.
در ماده ۵۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری از تهران با ثبت زمان ۲۴ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه عنوان نخست را به دست آورد. کیارام کیانی از کردستان و یاشار سلیمانی از البرز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در ۱۰۰ متر آزاد نیز دانیال جهانگیری بار دیگر عملکرد موفقی داشت و با زمان ۵۱.۹۰ ثانیه در صدر ایستاد. امیرعلی ثابتی از خراسان رضوی و کیارام کیانی دیگر نفرات برتر این ماده بودند.
رقابت ماده ۲۰۰ متر آزاد با برتری دانیال جهانگیری همراه شد و این شناگر تهرانی با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۵.۴۲ ثانیه، سومین پیروزی خود را در این مسابقات رقم زد. امیرعلی ثابتی و امیرعلی سنجیده در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در بخش کرال پشت، پارسا شهشهانی از فارس در هر دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر کرال پشت به مقام نخست دست یافت و یکی از چهرههای موفق مسابقات لقب گرفت.
محمدمهدی غلامی، شناگر استان فارس نیز در ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و ۱۰.۸۷ ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد.
رقابتهای پروانه با درخشش ماهان بهروز همراه بود. او در ماده ۵۰ متر پروانه با زمان ۲۵.۴۲ ثانیه و در ماده ۱۰۰ متر پروانه با زمان ۵۷.۵۰ ثانیه به مقام نخست رسید. یاشار سلیمانی نیز در هر دو ماده عملکرد نزدیکی به نفر اول داشت و در جایگاه دوم قرار گرفت.
در مواد قورباغه، علیرضا عرب از فارس در ۱۰۰ متر قورباغه و ۵۰ متر قورباغه موفق شد رتبه نخست را به دست آورد. شنتیا نظری از اصفهان نیز در این مواد نزدیکترین تعقیبکننده او بود و در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با زمان ۲ دقیقه و ۳۰.۱۸ ثانیه عنوان نخست را کسب کرد.
نتایج این مسابقات مبنای ارزیابی کادر فنی تیم ملی برای انتخاب نفرات نهایی اعزامی به مسابقات ردههای سنی آسیا خواهد بود؛ رویدادی که قرار است در ماههای آینده به میزبانی تایلند برگزار شود و یکی از مهمترین میادین بینالمللی شنای پایه در قاره آسیا به شمار میرود.