به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به دنبال گزارش افزایش موارد علائم گوارشی در شهر لاله‌زار و مراجعه ۸۱ نفر از شهروندان با علائم گوارشی شامل اسهال، استفراغ و دل‌پیچه به درمانگاه لاله‌زار، موضوع در دست بررسی قرار گرفت و تیم‌های واکنش سریع بلافاصله در محل حاضر شدند.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ۴۸ نفر از مراجعان در درمانگاه اقدامات درمانی و خدمات حمایتی دریافت کرده‌اند و ۳۳ نفر نیز پس از ویزیت سرپایی، اقدامات لازم را دریافت و ترخیص شدند. رده سنی بیماران از ۱.۵ سال تا ۸۰ سال گزارش شده است.

در حال حاضر تیم‌های بهداشت محیط و تیم‌های مبارزه با بیماری‌ها به همراه واحد‌های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم در زمینه پایش وضعیت بهداشتی منطقه و پیگیری‌های لازم برای مشخص نمودن منبع آلودگی و پیشگیری از گسترش موارد احتمالی در دستورالعمل کار قرار دارد.

بنظر می‌رسد منشا آلودگی شکستگی لوله کشی آب و نشت آلودگی بوده است، اما اظهار نظر صریح به بررسی‌های کارشناسی و دقیق‌تر نیاز دارد.