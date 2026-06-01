دزدان دلار کمتر از ۶ ساعت دستگیر شدند
دو دزد که با همدستی ۲ نفر دیگر دلارها و درهمهای یک زن را از خانهاش دزدیده بود، پس از ۶ ساعت از انجام جرم، دستگیر و بهدست عدالت سپرده شدند. ارزش این دلارها و درهمها، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ زنی در یکی از محلههای بوشهر ساعت ۱۱ شب برای خرید از خانه بیرون رفت و پس از آنکه بازگشته بود، خانه را بههمریخته و وسایلش را ریختوپاش دید. او خیلی زود فهمید که از او دزدی شده و پس از جستوجو، دلارها و درهمهایش را ندید. او به خبرنگار صداوسیما میگوید که این ارزها حاصل هفت سال تلاش و کار بوده و در آن لحظه همه را ازدسترفته دانسته بود.
این زن با ناامیدی با شماره ۱۱۰ پلیس تماس گرفت و ماجرا را تعریف کرد. نیروی انتظامی خیلی زود عملیاتی را برای شناسایی دزد یا دزدان آغاز کرد و کارشناسان کارکشته پلیس آگاهی و کلانتری ۱۳ جلالی بوشهر در کمتر از ۶ ساعت توانستند دو دزد را شناسایی و آنان را دستگیر کند. دو مالخر هم پس از آن دستگیر شدند.
فرمانده کلانتری ۱۳ جلالی بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: بخشی از پولها بهصورت نقد در دست دزدها گرفته شد و بخشی از پولها هم که تبدیل و به حسابی ریخته شده بود، با حکم قضایی مسدود شده تا به دست صاحبش برسد.
سرگرد کیوان کاوینژاد افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و هرگز نمیگذاریم دزدان با خیال راحت داراییهای مردم را بدزدند.
او از مردم خواست تا جایی که میتوانند طلا و ارز در خانه نگهداری نکنند و آنها را به صندوقهای امانات معتبر و بانکها بسپرند. همچنین برای خانۀ خود قفل محکم تهیه کنند و اگر میتوانند دوربین امنیتی نصب کنند تا از این دزدیها پیشگیری کنند.