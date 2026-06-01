دزدان دلار کمتر از ۶ ساعت دستگیر شدند

دو دزد که با همدستی ۲ نفر دیگر دلار‌ها و درهم‌های یک زن را از خانه‌اش دزدیده بود، پس از ۶ ساعت از انجام جرم، دستگیر و به‌دست عدالت سپرده شدند. ارزش این دلار‌ها و درهم‌ها، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.