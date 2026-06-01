معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از پیگیری برای تخصیص ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب سهم‌آبه به تالاب بین‌المللی گاوخونی هم‌زمان با رهاسازی آب برای کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین اکبری با بیان اینکه هنوز تأیید نهایی این تخصیص دریافت نشده است، گفت: تلاش حداکثری بر این است که هم‌زمان با آزادسازی آب برای بخش کشاورزی شرق و غرب اصفهان، سهمی نیز برای تالاب گاوخونی در نظر گرفته شود تا حداقل رطوبت مورد نیاز تالاب تأمین و از تشدید پدیده گرد و غبار در اصفهان و مناطق پیرامونی جلوگیری شود.

وی افزود: درخواست رسمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست، تخصیص ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب آب برای تالاب است که مبنای اندازه‌گیری آن ایستگاه «شاخه کنار» خواهد بود.

معاون محیط زیست طبیعی استان اصفهان تأکید کرد: ملاک نهایی برای ثبت سهم‌آبه یا حق‌آبه تالاب، میزان آبی است که به ایستگاه شاخه کنار می‌رسد و صرف رهاسازی آب در بالادست به معنای تأمین حقابه تالاب نخواهد بود.

اکبری با اشاره به مطالعات علمی انجام‌شده درباره نیاز آبی گاوخونی گفت: نتایج این مطالعات نشان می‌دهد حتی در شرایط خشکسالی نیز امکان تأمین ۸۰ میلیون مترمکعب آب در طول سال برای تالاب وجود دارد، اما در شرایط فعلی تأمین حداقل ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب آب برای جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار در اولویت قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق حقابه تالاب تأکید کرد و افزود: در جلسات ملی و استانی مرتبط با حفاظت و احیای تالاب‌ها، بر لزوم اختصاص حقابه زیست‌محیطی گاوخونی در برنامه‌های منابع و مصارف آب تأکید شده است.

تالاب بین‌المللی گاوخونی در شرق استان اصفهان، یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش ورودی آب زاینده‌رود، برداشت‌های بی‌رویه، خشکسالی و تغییرات اقلیمی با بحران خشکی مواجه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند این تالاب را به یکی از کانون‌های اصلی تولید گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل کند.