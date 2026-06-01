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انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران در نامهای به وزیر صمت و روسای کل بانک مرکزی وگمرک، خواستار رفع فوری موانع واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خودِ شرکتهای فولادی شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با ارسال نامهای خطاب به سید محمد اتابک وزیر صمت، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرود عسگری رئیسکل گمرک با انتقاد از آنچه «بروکراسیهای فرساینده» و «تصمیمات غیرکارشناسی» خوانده، اعلام کرد که روند واردات از محل صادرات خود برای شرکتهای فولادی عملا دچار اختلال جدی شده و تامین مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید را با مانع مواجه کرده است.
این انجمن در نامه خود با اشاره به جایگاه صنعت فولاد آلیاژی به عنوان یکی از ارکان راهبردی صنعتی و نقش آن در تامین ارز در شرایط تحریم، تاکید کرده است که این صنعت امروز بیش از هر چیز با موانع داخلی و «خودتحریمی» دستوپنجه نرم میکند.
براساس اعلام این انجمن، از اواسط اسفند سال گذشته تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای شرکتهای فولادی غیرفعال بوده و پس از پیگیریهای متعدد نیز با وجود بازگشت امکان ثبت سفارش، اما بانک مرکزی از صدور مجوز تخصیص ارز از محل صادرات خود، خودداری میکند.
در بخشی از این نامه ادعا شده: کارخانجات فولاد اصلا نیازی به منابع ارزی بانک مرکزی یا سایر بخشهای اقتصادی ندارند و تنها متقاضی استفاده از ارز خود و یا به عبارتی ارز حاصل صادرات خویش هستند.
انجمن فولاد آلیاژی، با تأکید بر اهمیت حیاتی پایداری تولید و اشتغال، سه درخواست کلیدی را از مقامات عالیرتبه ارزی و صنعتی کشور خواستار شد: تأیید آنی و سیستمی ثبت سفارش و تخصیص ارز، ترخیص فوری کالاهای دپوشده در گمرکات، و تضمین ثبات عملکرد سامانه جامع تجارت.
این انجمن ابراز امیدواری کرده است که با اقدام عاجل مسئولان، این موانع برطرف شده و از آسیب بیشتر به ظرفیتهای تولیدی کشور جلوگیری شود.