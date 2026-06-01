به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «ئافره‌ت» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش وزیری و تهیه‌کنندگی سیاوش وزیری و پریا وزیری، در اولین حضور جهانی خود به چهل و نهمین دوره جشنواره «Kortfilm» در کشور نروژ و بیست و سومین «Vienna Shorts» در کشور اتریش راه یافت.

جشنواره فیلم «Kortfilm»، از رویداد‌های بین‌المللی و قدیمی نروژ است. هدف این جشنواره مورد تأیید اسکار، تسهیل ارتباط بین جوامع سینمایی نروژ و جوامع بین‌الملل است. برنده بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل، جایزه‌ای موسوم به صندلی طلایی را به مبلغ ۵۰ هزار کرون نروژ، دریافت خواهد کرد. چهل و نهمین دوره این جشنواره از ۱۰ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵) در شهر گریمستاد نروژ، برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم «Vienna Shorts»، رویدادی بین‌المللی فیلم کوتاه و مورد تأیید آکادمی اسکار، جوایز فیلم اروپا و جوایز بفتاست. این جشنواره هر ساله بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ فیلم کوتاه از سراسر جهان را در ۴ بخش مسابقه و برنامه‌های ویژه به نمایش می‌گذارد. بیست و سومین دوره این جشنواره از ۲۶ تا ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۵ تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

تینا کاکی، در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده و پخش بین‌الملل اثر برعهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.