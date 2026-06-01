به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، پس از زیر نظر گرفتن عملکرد ملی‌پوشان ایران در اردوی آنتالیا طی دو هفته اخیر و بررسی و آنالیز نمایش آنها در مسابقه تدارکاتی مقابل گامبیا که سه روز قبل برگزار شد، در آخرین ساعات مهلت اعلام فهرست نهایی بازیکنان برای جام جهانی ۲۰۲۶، لیست نفرات منتخب خود را رونمایی کرد.

در لیست ۲۶ نفره سرمربی تیم ملی فوتبال، نام ۳ بازیکن مازندرانی دیده می‌شود.

شجاع خلیل زاده (بهنمیر)، رامین رضاییان(ساری) و علی علیپور (قائم شهر) بازیکنان مازندرانی هستند که در جام جهانی ۲۰۲۶ برای کشورمان به میدان می‌روند.

🖥 لیست تیم ملی ایران برای #جام_جهانی_۲۰۲۶

🟢دروازه بان:

علیرضا بیرانوند - سید پیام نیازمند - سید حسین حسینی

🟢مدافعان:

احسان حاج‌صفی - میلاد محمدی - علی نعمتی - شجاع خلیل زاده - حسین کنعانی - دانیال ایری - رامین رضاییان - صالح حردانی

🟢هافبکها:

سامان قدوس - سعید عزت‌اللهی - محمد قربانی - روزبه چشمی - امیرمحمد رزاق‌نیا - محمد محبی - مهدی ترابی - مهدی قائدی - علیرضا جهانبخش - آریا یوسفی

🟢مهاجمان:

مهدی طارمی - امیرحسین حسین‌زاده - علی علیپور - شهریار مغانلو - دنیس درگاهی

۵ بازیکن خط خوردند

❌محمد خلیفه، کسری طاهری، امیرحسین محمودی، هادی حبیبی نژاد و امید نورافکن از لیست نهایی جام جهانی جا ماندند.

❗️روزبه چشمی و علیرضا جهانبهش با وجود مصدومیت، راهی آمریکا شدند.

یاداور می‌شوم در جام جهانی گذشته (۲۰۲۲ قطر) رامین رضاییان، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده و ابوالفضل جلالی چهار بازیکن مازندرانی بودند که برای کشورمان بازی کردند.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶:

سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

ایران - نیوزیلند / ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

بلژیک - ایران / ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

شنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

مصر - ایران / ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل