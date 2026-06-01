مدیر فنی و عمرانی شهرداری یزد از آغاز به‌کار سامانه «کاریار» با هدف ارتقای بهره‌وری در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد علمدار با اشاره به تهیه و توسعه این سامانه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در مسیر هوشمندسازی و ساماندهی فرایند مدیریت پروژه‌های شهری و رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان به‌شمار می‌رود.

وی گفت: شهرداری یزد به‌عنوان یکی از نهاد‌های کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مسئولیت‌های گسترده‌ای در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی بر عهده دارد و بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند در این زمینه امری ضروری است.

مدیر فنی و عمرانی شهرداری یزد با اشاره به پیچیدگی و هزینه‌های بالای پروژه‌های عمرانی همچون ساخت معابر و پل‌ها افزود: نبود ابزار‌های دقیق برای پایش و کنترل این پروژه‌ها می‌تواند منجر به اتلاف منابع و تأخیر در اجرا شود و سامانه «کاریار» با هدف کاهش این چالش‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر در چرخه مدیریت پروژه‌ها توسعه یافته است.

علمدار هدف اصلی اجرای سامانه «کاریار» را افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات شهری و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی عنوان کرد و گفت: این سامانه امکان هماهنگی بیشتر بین ذی‌نفعان، تعریف دقیق اهداف پروژه و دسترسی به اطلاعات و گزارشات به‌روز را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به قابلیت‌های سامانه «کاریار» در زمینه‌های گزارش‌دهی، ردیابی پیشرفت پروژه‌ها، مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد تأکید کرد: با بهره‌برداری از این سامانه، در صورت بروز مشکلات یا تأخیر در روند اجرا، اقدامات اصلاحی لازم به‌موقع انجام می‌شود تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.