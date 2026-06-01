به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین مانور کشوری «طرح مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق به میزبانی توزیع برق پایتخت با حضور مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، معاون استاندار و فرماندار تهران جمعی از مدیران صنعت برق کشور برگزار شد.

در این آیین، محمد اله‎‌داد؛ مدیرعامل شرکت توانیر، ضمن تأکید بر لزوم رعایت ایمنی و حفظ سلامت همکاران به عنوان خط قرمز صنعت برق، گفت: مدیریت هوشمند تلفات، جایگزین یا همپوشانی با برنامه‌های جاری صنعت برق ندارد، بلکه ابزاری مکمل برای افزایش بهره‌وری شبکه انرژی، شناسایی مصارف غیرمجاز و ارتقای عدالت در توزیع برق میان تمامی مشترکان است و در این زمینه تاکنون با اقدامات گسترده در حوزه مقابله با مصارف غیرمجاز در قالب طرح مهتاب، بیش از یک هزار مگاوات بار در شبکه برق کشور صرفه‌جویی شده است.

مدیریت ۱۷ گیگاوات ساعت مصرف برق در تهران

کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این برنامه با تشریح برنامه‌ریزی‌های گسترده این شرکت در حوزه مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه برق پایتخت گفت: مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، نیاز مصرفی شهر تهران در سال جاری به ۶۲۵۰ مگاوات خواهد رسید و بر همین اساس، بسته ۱۰۰۰ مگاواتی مدیریت مصرف در دستور کار کارکنان برق پایتخت قرار گرفته است.

ناظریان تصریح کرد: تاکنون ۱۷ گیگاوات ساعت در حوزه مدیریت مصرف در تهران کنترل و مدیریت شده که پیش‌بینی می‌شود این عدد به ۸۰ گیگاوات ساعت برسد و همچنین در حوزه هوشمندسازی، ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این تعداد تا پایان تابستان به یک میلیون کنتور افزایش خواهد یافت.

در این آیین، حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران، با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده توسط برق پایتخت، گفت: این شرکت از برترین دستگاه‌های خدمت‌رسان در ایام جنگ رمضان بوده و با حضور حداکثری نیرو‌های عملیاتی خود، به ویژه در ایام جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان خدمت‌رسانی به شهروندان را به شکلی شایسته تا به این لحظه انجام داده است.