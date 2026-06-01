، احسان زمانی با اشاره به دلیل اجرای این طرح افزود: کنوکارپوس در سالهای گذشته به دلیل مقاومت بالا در نقاط مختلف شهر کاشته شد، اما با افزایش سن درخت و رشد ریشههای مهاجم آن، در برخی مسیرها شاهد تخریب سنگفرش و پیادهرو و ایجاد مشکل برای عبور و مرور شهروندان بودهایم؛ بهطوری که در مواردی ریشهها به تأسیسات شهری نیز نزدیک شده و خسارت ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه فرآیند اقدامات کاملاً ضابطهمند است، ادامه داد: در محلهایی که تخریب پیادهروها جدی باشد، موضوع با درخواست واحد عمرانی به کمیسیون ماده ۷ ارجاع میشود و پس از بررسی و صدور رأی، عملیات اجرایی شامل هرس سنگین و جابهجایی درخت انجام میگیرد.
مدیر سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر تأکید کرد: رویکرد شهرداری، قطع درختان نیست؛ درختانی که امکان جابهجایی داشته باشند، پس از آمادهسازی به فضاهای مناسبتری منتقل میشوند؛ فضاهایی که تأسیسات شهری در آنها وجود ندارد و شرایط برای رشد این گونه بدون آسیب به زیرساختها فراهم است. تنها در مواردی که امکان جابهجایی وجود نداشته باشد، مطابق قانون و ضوابط مربوط، تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از جابهجایی درختان و اصلاح پیادهروها، گونههای جدید و سازگار با شرایط اقلیمی بوشهر جایگزین میشوند؛ گونههایی مانند تبوبیا، چریش، درخت موم، جاتروفا و باهونیا که هم ظرفیت ایجاد سایه دارند و هم کمترین آسیب را به معابر و تأسیسات شهری وارد میکنند.
زمانی با اشاره به اجرای این طرح در نقاط مختلف شهر بوشهرگفت: ساماندهی کنوکارپوسها در محورهایی مانند خیابانهای فرهنگیان، ولیعصر، محدوده کنار ورزشگاه شهید صدوقی و همچنین برخی نقاط دیگر انجام شده و در معابر دارای مشکل، از جمله مسیرهایی مانند خیابان جامجم، طبق رأی کمیسیون در حال اجراست.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ نیز بر اساس مصوبات کمیسیون، حدود ۶۵ تا ۶۶ اصله درخت در قالب این طرح جابهجا شدهاند و روند اصلاح پیادهروها و کاشت گونههای جایگزین، متناسب با درخواستهای شهروندان، نیازهای عمرانی و اولویت طرحها ادامه خواهد داشت.
مدیر سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر در پایان تأکید کرد: هدف شهرداری بندر بوشهر حفظ فضای سبز، ارتقای ایمنی و کیفیت تردد شهروندان و بهبود منظر شهری است و کاشت گونههای مناسب امروز، سرمایهای برای سالهای آینده شهر خواهد بود.
کاشت درخت کنوکارپوس از دهه ۹۰ در بوشهر آغاز شد.