وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شهردار یزد به پاس تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی در «معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تاسیسات گردشگری» تقدیر کرد.

تقدیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شهردار یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شهرداران کلان‌شهر‌های کشور که با هدف هم‌افزایی برای توسعه پایدار اقتصاد شهری، صیانت از میراث تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری برگزار شد، سید رضا صالحی امیری با اهدای لوح سپاس، از ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد به دلیل تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی در «معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تاسیسات گردشگری» تقدیر کرد.

صالحی امیری در این لوح، خطاب به شهردار یزد آورده است:

ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی جنابعالی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، نسبت به اجرای بهینه ماموریت‌های سه گانه این وزارتخانه درحوزه‌های صلاحدید در سطوح منطقه‌ای، مراتب سپاس و قدردانی خود را بابت تصویب و اجرای سیاست تشویقی در «معافیت/ تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تاسیسات گردشگری» اعلام می‌نمایم.

این اقدام حمایتی نشان از درک عمیق مجموعه شهرداری از نقش محوری گردشگری در اقتصاد شهری و اشتغالزایی داشته و موجب تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع در احداث زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات شایسته به گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

بی شک تحقق اهداف این وزارتخانه در حوزه‌های سه گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری‌های ساختارمند شما قابل تحقق است.

امید است این همکاری سازنده میان ارکان دولت و مدیریت شهری در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی شهر‌ها تداوم یابد.