سازمان بهزیستی کشور و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، همکاری خود را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان، توسعه مشارکت‌های مردمی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سازمان بهزیستی کشور و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان، گسترش مشارکت‌های مردمی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به امضا رسید.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فوتبال در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، گفت: فوتبال امروز فراتر از یک رشته ورزشی، در حوزه‌هایی همچون هویت ملی، انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند و می‌تواند در تحقق اهداف اجتماعی بهزیستی اثرگذار باشد.

حسینی با اشاره به گستره خدمات سازمان بهزیستی افزود: این سازمان در حوزه‌های مختلفی از جمله توانبخشی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی کودکان کار، خدمات روان‌شناختی و حمایت از افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند و همکاری با فدراسیون فوتبال می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به این خدمات کمک کند.

وی با تأکید بر نقش ورزش در فرآیند توانبخشی و ارتقای سلامت اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی در حال حاضر ۷۱ مرکز ورزشی در کشور در اختیار دارد و توسعه توانبخشی ورزشی یکی از رویکرد‌های مهم این سازمان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از فوتبالیست‌ها، باشگاه‌ها و مجموعه فوتبال کشور خواست به عنوان سفیران اجتماعی بهزیستی در جذب مشارکت‌های مردمی، ترویج فعالیت‌های داوطلبانه و حمایت از گروه‌های هدف این سازمان نقش‌آفرینی کنند.

در ادامه این مراسم، رئیس فدراسیون فوتبال نیز با تأکید بر مسئولیت اجتماعی ورزش، از آمادگی این فدراسیون برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه خبر داد و گفت: فوتبال از ظرفیت گسترده‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی برخوردار است و تلاش خواهیم کرد این ظرفیت در خدمت اهداف اجتماعی و حمایتی سازمان بهزیستی قرار گیرد.

مهدی تاج افزود: این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اجرایی خواهد شد و فدراسیون فوتبال تمامی ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف مشترک با سازمان بهزیستی به کار خواهد گرفت.

در این مراسم همچنین بر استفاده از ظرفیت چهره‌های ورزشی برای ترویج طرح ملی سنجش سلامت روان و آگاه‌سازی عمومی درباره خدمات روان‌شناختی تأکید شد.