مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از افزایش سفر‌ها به کردستان و تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در این استان خبر داد.

افزایش قابل توجه ورود گردشگران به کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به افزایش سفرها به استان در ایام تعطیلات عید قربان و تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در شهرهای گردشگرپذیر، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری برای مدیریت پایدار سفرها تاکید کرد.

پویا طالب‌نیا افزود : در پی افزایش قابل توجه ورود گردشگران به استان و استقبال از طبیعت بهاری کردستان، ظرفیت مراکز اقامتی رسمی در شهرهای سنندج، بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، هتل‌آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی و خانه‌مسافرها در تعطیلات عیدقربان به‌طور کامل تکمیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: به منظور مدیریت وضعیت موجود و اسکان مسافران، علاوه بر استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی رسمی، از کمپ‌های موقت، مدارس و سالن‌های ورزشی نیز برای اسکان اضطراری بهره گرفته شده و همچنین شهرهای قروه، دهگلان، بیجار، سقز و دیواندره به‌عنوان شهرهای مکمل برای توزیع متوازن سفرها در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی در استان گفت : با وجود این ظرفیت، حجم بالای سفرها نشان‌دهنده ضرورت جدی توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی برای مدیریت پایدار گردشگری در ایام اوج سفر است.

طالب‌نیا با تاکید بر لزوم استفاده از مراکز اقامتی دارای مجوز افزود : از گردشگران درخواست می‌شود در سفر به استان کردستان، از اقامت در واحدهای غیرمجاز خودداری کرده و تنها از مراکز رسمی استفاده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین با اشاره به ثبات نرخ خدمات اقامتی تا مهرماه امسال گفت : برخی مراکز اقامتی استان در شرایط خاص از جمله جنگ رمضان، با ارائه اسکان رایگان یا تخفیف‌های ویژه در کنار مردم و مسافران بوده‌اند.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر تاسیسات گردشگری استان افزود : ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد، در تمام ایام سال روند خدمات‌رسانی، وضعیت مراکز اقامتی و کیفیت خدمات گردشگری را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.

طالب‌نیا، توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از ضرورت‌های اصلی استان برای پاسخگویی به رشد سفرها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دانست .