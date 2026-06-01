شهلا پناهی از پیشبرد کتاب «پنجه بر خاک» خبر داد و گفت رخداد‌های دفاع مقدس دوازده‌روزه و کودتای دی ماه ۱۴۰۴ به فصل پایانی این اثر اضافه شده است که به زودی روانه بازار نشر خواهدشد.

شهلا پناهی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این روز‌ها در حال نوشتن کتابی با عنوان «پنجه بر خاک» هستم که اتفاقات جنگ دوازده‌روزه و اغتشاشات به فصل آخر اضافه شد.

وی افزود: علاوه بر این کتاب، کتاب دیگری را هم برای نگارش کلید زده‌ام که در مرحله تحقیق و مصاحبه هستم کتابی که متأثر از اتفاقات پیش‌آمده، در مسیر خاصی قرار گرفته است.

خانم پناهی افزود: درصد زیادی از کار تحقیق تمام شده است. برای نوشتن نیز با آقای مرتضی سرهنگی که در عموم پروژه‌هایم استاد و راهنمای من هستند مشورت کردم، پیکره و مسیر کار مشخص شده و شروع به نوشتن کردم.

این نویسنده همچنین گفت:همچنین برای این کتاب در حال جمع‌آوری یک مجموعه خرده‌روایت و مستندات با موضوع دفاع مقدس سوم هستم.

شهلا پناهی پیش از این کتاب «جمال» شامل زندگینامه شهید ابومهدی المهندس را به نگارش درآورده است.