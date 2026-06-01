به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، مسعود امامی استاندار اردبیل و مهدی یونسی استاندار مازندران و با امضای تفاهم نامه‌ای، استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز به طرح تردد خودرو‌های مناطق آزاد شمال کشور الحاق شدند و از این پس تردد خودرو‌های مناطق آزاد بین استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان آزاد شد.

استاندار گیلان در جریان امضای این تفاهم نامه با اشاره به همکاری میان استان‌های برخوردار از ظرفیت مناطق آزاد گفت: فلسفه برگزاری این نشست و حضور استانداران گیلان، اردبیل، مازندران و آذربایجان شرقی دارای مناطق آزاد، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

حق شناس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد، امکان بهره‌گیری از خودرو‌های باکیفیت است، افزود: این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات انسانی در جاده‌ها، کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل داشته باشد و در عین حال حق مردم ایران برای استفاده از خودرو‌های مناسب را محقق کند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان استانداران استان‌های دارای مناطق آزاد گفت: مقرر شد این همکاری‌ها توسعه یافته و سایر استان‌های دارای منطقه آزاد نیز به این روند بپیوندند تا مردم بتوانند از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره‌مند شوند.

استاندار گیلان مناطق آزاد را بستری برای صادرات مجدد، انتقال فناوری‌های نوین و جذب تکنولوژی‌های روز دنیا دانست و افزود: این ظرفیت‌ها در گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته و در آینده نیز می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

گفتنی است، اواخر اردیبشهت و در جریان نشست استانداران هشت استان شمال کشور به میزبانی گیلان، تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی در ۵ استان کشور شامل گیلان، اردبیل، زنجان، گلستان و قزوین آزاد شده بود.

پیشتر نیز تردد خودرو‌ها با پلاک منطقه آزاد انزلی میان ۲ استان گیلان و مازندران نیز ممکن شده بود.