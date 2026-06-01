پنجمین جشنواره گل و گلاب روستای خاوه اردهال با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و هنری استان و همچنین ارائه محصولات و دستاورد‌های گلکاران و تولیدکنندگان این منطقه برگزار شد.

ظرفیت‌های گردشگری و هنری استان در پنجمین جشنواره گل و گلاب خاوه اردهال معرفی شد

ظرفیت‌های گردشگری و هنری استان در پنجمین جشنواره گل و گلاب خاوه اردهال معرفی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و هنری استان و نیز حمایت از تولیدکنندگان و گلکاران منطقه، زمینه‌ای برای نمایش توانمندی‌ها و دستاورد‌های فعالان این حوزه فراهم کرد.

در حاشیه این رویداد، غرفه‌های عرضه گلاب، عرقیات گیاهی، صنایع‌دستی و محصولات بومی و محلی برپا شد و بازدیدکنندگان با بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری منطقه آشنا شدند.

برگزاری آیین‌های سنتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه شد.