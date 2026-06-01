۴ مستند ساعت ۱۶ روز چهارشنبه سیزدهم خردادماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه برنامه «پاتوق مستند» در مرکز گسترش، چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۱۶ به ترتیب مستند‌های «حالا منم از جنگ قصه دارم» ساخته سعید فرجی، «خانه پدری» به کارگردانی مرتضی جذاب، «کوه راستین» جدیث جان‌بزرگی و «آلبوم‌های بی‌صدا» به کارگردانی علی تک روستا روی پرده می‌روند.

این مستند‌ها از مجموعه «ایران» درباره جنگ دوازده روزه هستند و در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفتند.

ورود به جلسه نمایش مستند‌ها آزاد و رایگان است. «پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ برقرار است.