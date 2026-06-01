کتاب «احکام دختران» از نشر هاجر با تکیه بر روایت‌های کوتاه، تصویر و بخش‌های تعاملی، آموزش وضو، نماز و غسل را برای دختران ۸ تا ۱۳ سال در قالبی قابل‌فهم ارائه کرده و با توجه به استقبال مخاطبان، در ۱۰ ماه به چاپ ۲۲ رسیده و در شمار آثار پرفروش نمایشگاه مجازی کتاب قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «احکام دختران» از نشر هاجر با هدف آموزش احکام به دختران در آستانه سن تکلیف منتشر شده است.

در این اثر، آموزش احکام وضو، نماز و غسل به جای قالب درس‌نامه، در مسیر روایت‌های کوتاه و موقعیت‌های نزدیک به زندگی دختران ۸ تا ۱۳ سال پیش می‌رود. ساختار کتاب بر ارائه مرحله‌به‌مرحله مفاهیم و همراه کردن مخاطب با موضوعات اصلیِ سن تکلیف بنا شده است.

در کنار متن، تصویرسازی و بخش‌های تعاملی به عنوان ابزار‌های همراه آموزش به کار گرفته شده‌اند. گزارش‌هایی از عرضه میدانی کتاب در غرفه‌های فرهنگی نیز نشان می‌دهد مخاطبان نوجوان با کتاب مواجه می‌شوند، آن را ورق می‌زنند و با بخش‌های مختلف آن ارتباط می‌گیرند.

این کتاب برای برخی خانواده‌ها در جایگاه یک گزینه آموزشی قرار گرفته و به عنوان منبع شروع آموزش احکام در سن تکلیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار آموزش حکم، کتاب تلاش می‌کند مسیر آشنایی دختران با مسئولیت‌های این دوره سنی را در قالب متن و تصویر پیش ببرد.