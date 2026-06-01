مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع برق تأکید کرد برنامه توسعه کنتور‌های هوشمند با تمرکز بر مشترکان پرمصرف دنبال می‌شود و این موضوع با مفهوم بدمصرفی تفاوت دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما حامد احمدی؛ مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع برق با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: هوشمندسازی یک واژه کلی است که در قسمت‌های مختلف از آن استفاده می‌شود؛ یک تعریفی وجود دارد که هوشمندسازی را در سه شاخه کلی از نظر فنی تقسیم می‌کند؛ هوشمندسازی ساختمان‌ها، شبکه و اندازه‌گیری که این یک تعریف بین‌المللی است که از آن استفاده می‌شود ولی لزوماً هوشمندسازی را فقط در موضوعات فنی نداریم.

وی افزود: ما در خصوص فرایندها؛ مباحث منابع انسانی و خیلی موضوعات دیگر، بحث هوشمندسازی را با جدیت پیش می‌بریم. یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو و توانیر، توسعه هوشمندسازی در جهات و زمینه‌های مختلف است که بتواند به آن اهدافی که دارد برسد، چون هدف هوشمندسازی لزوماً انجام دادن یک کار لوکس نیست، هدف هوشمندسازی این است که بتوانیم منابع را بهینه‌تر استفاده کنیم و شرایط خدمات رسانی را بهتر فراهم کنیم.

هیچ جدول خاموشی اعلام نشده است

احمدی افزود: هیچ جدول خاموشی در حال حاضر منتشر نشده و هیچ برنامه‌ای هم در حال حاضر برای جدول خاموشی ابلاغ نشده است. ما امسال به لطف مدیریتی که در بحث مصرف اتفاق افتاده، همچنین توسعه تولید، پیش بینی ما این است که شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم. تا الان شرایط جوی هم کمک کرده و ما الان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ مصرف انرژی کمتر است، توان مصرفی اوج بار ما کمتر است. اینها موجب شده که پیش‌بینی‌های ما این باشد که امسال بتوانیم شرایط بهتری را پیش رو داشته باشیم، ولی همچنان ما مثل سنوات گذشته به کمک مردم عزیز نیاز داریم. مثل سال‌های گذشته که در کنار ما بودند امسال هم دوست داریم مردم عزیز در کنار ما باشند و باهم این پویش همدلی را داشته باشیم که ان‌شاءالله بتوانیم شرایط را از پارسال خیلی خیلی بهتر کنیم.

بیش از ۷ میلیون مشترک به کنتور هوشمند مجهز شدند

وی بیان کرد: در حال حاضر ما بیش از ۷ میلیون مشترک ما مجهز به کنتور هوشمند هستند و حدود ۶۰ درصد انرژی مصرفی را با استفاده از کنتور هوشمند قرائت می‌کنیم.

احمدی گفت: از ۴۲ میلیون مشترکی که داریم؛ هفت میلیون مجهز به کنتور هوشمند هستند. منتها برنامه ریزی که در سال‌های گذشته انجام شده بود، اولویت نصب کنتور‌های هوشمند، با مشترکین بزرگ و پرمصرف‌تر بود، نه مشترکین بدمصرف لزوماً نیست، مشترکان پرمصرف‌تر؛ اولویت نصب بود. الان دیگر برنامه‌ریزی شده که دیگر بیاییم بیشتر هدف‌گذاری ما این است که برای مشترکین خانگی و تجاری این کار را انجام دهیم. ما هدف‌گذاری کردیم که امسال تعداد کنتور‌های هوشمند را تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲ میلیون برسانیم. این را باید در نظر بگیریم که این یک هدف بسیار بسیار بزرگ است و وزارت نیرو؛ توانیر تمام انرژی خود را جمع کرده، دولت کمک می‌کند.

تفاوتی بین نظام تعرفه‌گذاری، کنتورهای دیجیتالی و هوشمند وجود ندارد

احمدی بیان کرد: ما چند دسته کنتور داریم؛ هم اکنون، حدود ۱۰ میلیون کنتور مکانیکی و قدیمی در کشور فعال است و سایر کنتورها از نوع هوشمند هستند. بین کنتور‌های دیجیتالی و کنتور‌های هوشمند، هیچ تفاوتی از نظر نظام تعرفه‌گذاری وجود ندارد.

وی بیان کرد: برنامه ما لزوماً به این دیجیتال‌ها یا کنتور‌های (مکانیکی) نیست، اولویت برنامه ما؛ با مشترکان پرمصرف است و با اولویت مشترکان پرمصرف برنامه‌ریزی شده که تعویض کنتور‌ها را انجام دهیم. کنتور‌های قدیمی مثلا کنتور‌های مکانیکی ما، چون نظام تعرفه بندی روی آنها وجود نداشت همه‌ مصرف را بر اساس تعرفه‌ میان باری حساب می‌آید.

قرائت ۹۰ درصد مصرف انرژی از طریق کنتورهای هوشمند تا پایان برنامه هفتم

وی افزود: طبق برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده، که قرائت ۹۰ درصد مصرف انرژی از طریق کنتورهای هوشمند انجام شود که این هدف‌گذاری اتفاق افتاده است.

فرآیند هوشمندسازی کنتورهای قدیمی رایگان است

احمدی بیان کرد: فرآیند هوشمندسازی و تعویض کنتورهای قدیمی کاملاً رایگان بوده و هیچ‌گونه وجهی از مشترکان اخذ نمی‌شود.

وی افزود: برای اینکه اولویت نصب کنتور‌های هوشمند افزایش پیدا کند در حال حاضر سامانه‌ای نداریم ولی می‌توانند مراجعه حضوری داشته باشند همچنین می‌توانند با اتفاقات ما تماس بگیرند و ثبت درخواست کنند ما آنجا پیگیری و بررسی می‌کنیم.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع برق گفت: به طور خودکار ما الان دیگر کنتور قدیمی تولید نمی‌کنیم کنتور قدیمی در بازار وجود ندارد از سال ۱۴۰۰ همگی مشترکان جدید ما با کنتور هوشمند می‌آیند.