معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: استان کرمان با هدف ارتقای جایگاه ورزشی و معرفی ظرفیتهای خود در سطح بینالمللی میزبان مسابقات بینالمللی کشتی جام جهان پهلوان تختی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپوروزیری در دومین جلسه هماهنگی برگزاری این مسابقات گفت: با رایزنیهای مؤثر با وزارت ورزش و جوانان، تفاهمات ارزشمندی حاصل شد که اکنون زمینه را برای میزبانی از این رویداد معتبر فراهم کرده است.
وی افزود: برای نخستینبار در تاریخ ورزش استان، میزبان مسابقات بینالمللی جام جهان پهلوان تختی از ۲۳ الی ۲۹ آذرماه با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار تراز اول در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی خواهیم بود
عطاپور وزیری گفت: سیاست کلان استان، نگاه متوازن به تمامی رشتههای ورزشی است و کشتی بهواسطه نماد اصالت ایرانی، جایگاه ویژهای در این برنامهریزی دارد.