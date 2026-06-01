به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه با بزرگی ۳.۷ در سیلوانای ارومیه روی داده است.
زمینلرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین روی داده است.
براساس این گزارش نزدیکترین شهرها:۲۳ کیلومتری سیلوانه (آذربایجان غربی) ۲۴ کیلومتری اشنویه (آذربایجان غربی) ۳۲ کیلومتری نالوس (آذربایجان غربی) و نزدیکترین مراکز استان:۳۶ کیلومتری ارومیه اعلام شده است.