تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد طی تفاهم مشترک استانداران آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی در این دو استان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، استانداران آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی طی تفاهمی مشترک، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو و ارس در دو استان را آزاد کردند.
استاندار آذربایجانغربی درباره این تفاهم مشترک گفت: در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی تصمیم گرفته شد تا خودروهای پلاک منطقه آزاد مستقر در هر دو استان امکان تردد در استان همجوار را داشته باشند.
رضا رحمانی افزود: امیدواریم همکاریهای دو استان سبب شود زندگی مردم در این خطه متفاوت و بهتر شود.
وی در پایان با اشاره به همکاریهای مشترک با استانداران کردستان، اردبیل، گیلان و مازندران، ابراز امیدواری کرد در صورت وجود زیرساختهای لازم، تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در این استانها نیز آزاد شود.