مریم دوستمحمدیان درباره تازهترین کتابش با عنوان «جان عاشق» گفت: این کتاب حکایت انسانی است که در غرب عالم سرگشته میشود و برای پیدا کردن گمشدهاش، مسیر هجرت به شرق را انتخاب میکند.
مریم دوست محمدیان نویسنده کتاب «جان عاشق» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ایدهی اصلی داستان از یک حدیث شروع شد؛ ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه. این جمله برای من فقط یک نقل نبود؛ یک محور بود که میشد دورش زندگی ساخت و روایت نوشت.
این نویسنده با اشاره به حالوهوای اثر توضیح داد: من این مفهوم را در قالب یک داستان عاشقانه و اجتماعی، در بستر تاریخ معاصر روایت کردهام؛ داستانِ انسانی که در غرب عالم چیزی را گم کرده و نشانهای او را به سمت شرق میکشاند تا راهیِ هجرت شود.
خانم دوستمحمدیان درباره روند نگارش «جان عاشق» گفت: نوشتن این رمان سه سال طول کشید. اول کار پراکنده بود، اما به مرور کار منسجمتر شد.
این نویسنده درباره واکنش مخاطبان گفت: خوشحالم که خیلیها با شخصیت اصلی هممسیر شدند و تحول او را درست فهمیدند. پیام کتاب این است که همیشه مسیر درست، آن چیزی نیست که در ظاهر فکر میکنیم؛ گاهی راه اصلی از کورهراه میگذرد.
کتاب «جان عاشق» کاری از انتشارات به نشر است که سال گذشته روانه بازار نشر شد.