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مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، نخستین نسخه شاخص جهانی ریسک یکپارچگی پژوهشی دانشگاهها (IRIS) را بوسیله مؤسسه رتبهبندی سایمگو را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID اعلام کرد: رتبهبندی سایمگو (SCImago) که بر پایه دادههای پایگاه استنادی اسکوپوس به ارزیابی دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و مجلات علمی میپردازد، برای نخستین بار شاخصهای ریسک پژوهشی را در قالب پلتفرم IRIS منتشر کرده است. سامانه IRIS با هدف شناسایی آسیبپذیریهای احتمالی در نظام پژوهش دانشگاهها طراحی شده و بهعنوان یک ابزار هشداردهنده، وضعیت مؤسسات آموزش عالی را از منظر یکپارچگی پژوهش ارزیابی میکند. براساس نتایج این ارزیابی، ۱۱ دانشگاه ایرانی در گروه دانشگاههای دارای ریسک بالای پژوهشی در خاورمیانه قرار گرفتهاند؛ موضوعی که میتواند زنگ هشداری برای بازنگری در برخی رویههای پژوهشی و سیاستهای علمی کشور باشد.
بر اساس اعلام سایمگو (SCImago)، این سامانه برخلاف رتبهبندیهای متداول، به سنجش کیفیت یا اعتبار علمی دانشگاهها نمیپردازد، بلکه با استفاده از «شاخصهای ریسک یکپارچگی پژوهش» (Indicators of Research Integrity Risk) الگوها و نشانههایی را شناسایی میکند که ممکن است بیانگر آسیبپذیریهای احتمالی در فعالیتهای پژوهشی باشند.
پلتفرم IRIS امکان مقایسه دانشگاهها در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی را فراهم میکند و میتواند مورد استفاده مدیران دانشگاهی، دفاتر پژوهشی، نهادهای تأمین مالی، سیاستگذاران علم و فناوری و همچنین ناشران علمی قرار گیرد. این سامانه علاوهبر مقایسه عملکرد مؤسسات، روند تغییرات و ریسکهای احتمالی آنها در طول زمان را نیز رصد میکند.