معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، در سفر یک‌روزه به خمین و در آیین اختتامیه بیست‌ونهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از توسعه خوابگاه‌های متأهلی و افزایش حمایت‌های رفاهی از دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسعود حبیبی، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر یک‌روزه خود به شهرستان خمین در همایش قرآنی و آیین اختتامیه بیست‌ونهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت حضور یافت.

وی در این مراسم با اشاره به رویکرد‌های جدید وزارت بهداشت در حوزه فرهنگی و دانشجویی گفت: یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت، دخیل کردن دانشجویان در تصمیم‌سازی‌های حوزه فرهنگی و دانشجویی است که این مهم از طریق تشکیل مجامع و کانون‌های دانشجویی در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دنبال می‌شود.

حبیبی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ازدواج دانشجویی و جوانی جمعیت افزود: اقدامات لازم برای راه‌اندازی ۴۰۰ واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۸ هزار تخت خوابگاهی برای دانشجویان مجرد و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ سوئیت برای دانشجویان متأهل در سطح کشور فعال است و علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، میزان وام ودیعه مسکن متأهلی نیز افزایش یافته که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به خسارت‌های واردشده به مراکز آموزشی و رفاهی در جریان حملات اخیر دشمنان به کشور گفت: در این مدت ۱۰ خوابگاه دانشجویی آسیب دید که دو خوابگاه به‌طور کامل از چرخه خدمات خارج شده و نیازمند بازسازی اساسی هستند.

در ادامه این همایش، محمد بیات نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و مجموعه وزارت بهداشت اظهار کرد: در شرایط بحرانی و دوران جنگ، خدمات ارزشمند و مؤثری به آسیب‌دیدگان ارائه شد و مجموعه نظام سلامت کشور عملکردی قابل تقدیر از خود به نمایش گذاشت.

وی افزود: کارکنان حوزه بهداشت و درمان به‌ویژه در شهرستان خمین با روحیه‌ای ایثارگرانه و جهادی، خدمات‌رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دادند و نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کردند.

در بخش دیگری از این همایش، خیری رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین با تشریح دستاورد‌های اخیر حوزه درمان شهرستان، از کاهش چشمگیر اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی و ارتقای شاخص‌های تخصصی خبر داد.

وی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی ضریب اشغال تخت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) خمین گفت: میانگین اشغال تخت این مرکز درمانی که پیش از جنگ ۶۰.۷ درصد بود، اکنون به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح خدمات درمانی در شهرستان است.

در پایان این همایش از فعالان قرآنی دانشکده علوم پزشکی خمین تجلیل شد.