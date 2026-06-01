هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور با تقابل شناور سازی قشم و سایپا تهران پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ در این هفته از مسابقات تیم فوتبال شناور سازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس از ساعت ۱۸ فردا (۱۲ خرداد) میزبان سایپا تهران است.
دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۹ فردا در جم به مصاف تیم پارس جنوبی میرود.
در جدول رده بندی لیگ آزادگان، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۳۲ امتیاز نهم است و شناور سازی قشم با کسب ۲۴ امتیاز چهاردهم جدول جای گرفته است.