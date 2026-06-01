به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم به تمامی همشهریان عزیز کرمانی، در خصوص تمهیدات ترافیکی ویژه این مراسم اظهار داشت: با عنایت به برگزاری باشکوه جشن عید سعید غدیر در محدوده میدان آیینی کوثر و بلوار آزادگان، به‌منظور تسهیل در تردد شهروندان، تأمین امنیت ترافیکی و جلوگیری از ایجاد هرگونه گره ترافیکی، محدودیت‌های ویژه‌ای در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

سرهنگ پورموسی، در تشریح جزئیات این محدودیت‌ها افزود: از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه، تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه در محدوده میدان کوثر ممنوع است و مسیر‌های دسترسی به شرح زیر مسدود خواهند بود:

از سمت شمال: بلوار نصر، سه‌راه بهارستان

از سمت شرق: بلوار آزادگان، سه‌راه امام جمعه

از سمت غرب: تقاطع عطا احمدی (راست‌گرد قبل از پل کوثر)

از سمت جنوب: خیابان شفا و محدوده هزار و یک شب مسدود خواهد شد

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی همشهریان ضمن همکاری حداکثری با مأموران پلیس راهور مستقر در محل، پیش از شروع مراسم نسبت به پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین و پارک وسایل نقلیه خود در مکان‌های مناسب اقدام نمایند. حضور حداکثری شما در این مراسم مستلزم رعایت دقیق این محدودیت‌هاست تا شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن بزرگ باشیم.