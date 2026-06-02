خودباوری تنها یک خصلت روانی نیست؛ بلکه در منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی، یک راهبرد تمدنی و عامل اصلی پیشرفت و استقلال یک ملت است.

به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صداوسیما؛در نگاه امام خمینی (ره)، خودباوری پس از ایمان به خداوند، بزرگترین سرمایه برای اصلاح امور یک ملت است. ایشان معتقد بودند که ریشه اصلی عقب‌ماندگی ملت‌های شرقی و مسلمان، نه کمبود منابع، بلکه «ازخودبیگانگی» ناشی از فرهنگ استعماری است و ملتی که به توانمندی‌های درونی خود ایمان نداشته باشد، ناگزیر به دامن بیگانگان پناه می‌برد.

ارکان خودباوری از دیدگاه امام راحل

زدودن آثار فرهنگ استعماری: ایشان مبارزه با کارگزاران بومی فرهنگ بیگانه را مقدمه خودباوری می‌دانستند.

احیای هویت اسلامی: از نظر امام، بازگشت به قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، تنها راه بازیافتن کرامت انسانی و تمدن اسلامی است.

تکیه بر توان داخلی: شعار «نه شرقی، نه غربی» برخاسته از این باور بود که ملت ایران برای اداره کشور نیازی به قدرت‌های جهانی ندارد.

نترسیدن از دشمن: امام خمینی (ره) همواره تأکید می‌کردند که قدرت‌های خارجی پوشالی هستند و هراس‌نداشتن از آنها، قوام‌دهنده خودباوری است.

خودباوری در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

تجربه تاریخی ایران ثابت کرد که خودباوری یک شعار نیست. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، زمانی که ملت ایران با دستان خالی بر رژیم سلطنتی وابسته غلبه کرد، تجلی عینی این باور بود. در دوران دفاع مقدس نیز همین روحیه باعث شد تا جوانان متخصص و انقلابی، با وجود تحریم‌های نظامی، به دانش‌های پیچیده دفاعی دست یابند و در برابر دشمن تا بن‌دندان مسلح ایستادگی کنند.

نگاه امام خامنه‌ای: تلفیق هویت ملی و دینی

در اندیشه امام خامنه‌ای، خودباوری با مفهوم «هویت ایرانی-اسلامی» گره خورده است. ایشان تأکید دارند که دشمنان در دهه‌های اخیر، «تهاجم فرهنگی» را با هدف گرفتن هویت ملی و دینی ما آغاز کرده‌اند.

نکات کلیدی در بیانات رهبر انقلاب

۱. هویت ملی ما با اسلام آمیخته است: هویت ایران از ابتدا با دین عجین بوده و پیشرفت‌های تاریخی ما همواره با این پشتوانه حاصل شده است.

۲. مبارزه با جنگ شناختی: دشمن امروز در میدان جنگ سخت ناکام مانده و به «جنگ شناختی» روی آورده است؛ جنگی که هدف آن ایجاد تردید در ذهن مردم و نابودی روحیه خودباوری است.

۳. تکیه بر دانش بومی: پیشرفت‌های دفاعی، هسته‌ای و صنعتی کشور، ثمره سال‌ها مجاهدت جوانان متخصص است که با باور به «ما می‌توانیم» به دست آمده است.

خودباوری؛ پادزهر تحریم‌ها و جنگ شناختی دشمن

امروز دشمن می‌داند که نمی‌تواند با حمله نظامی به ایران ضربه بزند؛ بنابراین استراتژی خود را بر تغییر محاسبات مردم و مسئولان متمرکز کرده است. شایعه‌پراکنی، بزرگ‌نمایی مشکلات و القای یأس، ابزار‌های اصلی دشمن برای ضربه زدن به خودباوری ملی هستند.

چرا خودباوری امروز از همیشه حیاتی‌تر است؟

عبور از بن‌بست‌های خیالی: دشمن سعی می‌کند شرایط را به گونه‌ای نشان دهد که کشور در «سراشیبی سقوط» است، اما واقعیت‌های آماری و پیشرفت‌های علمی کشور خلاف این را ثابت می‌کند.

ایجاد انسجام اجتماعی: خودباوری همان عاملی است که مردم را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی در کنار نظام نگه می‌دارد.

نقش جوانان و نخبگان: آینده ایران در گروی اعتماد نسل جوان به اندوخته‌های علمی و فکری خود است. هرجا که جوانان ایرانی به توانایی‌هایشان اعتماد کردند (مانند عرصه‌های نانو، پزشکی و هوافضا)، قله‌های جهانی فتح شد.

نتیجه‌گیری

سخن پایانی این است که خودباوری، رمز پیروزی در برابر دشمنان و مسیر اصلی پیشرفت ایران است. همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، مسلمانان از غربی‌ها چیزی کم ندارند؛ بلکه با یافتن هویت خویش و دوری از ناامیدی، می‌توانند زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود بسازند.

در اوضاع کنونی، حفظ «امید» و «اعتماد به نفس ملی»، وظیفه همه ماست. ملتی که خود را باور داشته باشد، نه‌تنها در برابر تحریم‌ها و تهدید‌ها تسلیم نمی‌شود، بلکه آنها را به فرصتی برای شکوفایی ظرفیت‌های بومی تبدیل خواهد کرد.

نویسنده و پژوهشگر:طیبه السادات حسینی