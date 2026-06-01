اعزام حقشناس و فامیلیفرد به مسابقات والیبال دختران زیر ۱۸ سال آسیا
نسرین حقشناس بهعنوان ناظر داوری و پروانه فامیلیفرد بهعنوان داور در مسابقات والیبال دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا شرکت میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۰ تا ۱۶ تیر به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار میشود.
در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان فدراسیون والیبال، از سال گذشته مقرر شد سرمایهگذاری بر روی داوران بینالمللی باتجربه برای معرفی به عرصه نظارت بینالمللی در دستور کار روابط و مناسبات بینالمللی با کنفدراسیونها و نهادهای جهانی قرار گیرد. بر این اساس، فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، داوران بینالمللی را پس از گذراندن مراحل نهایی قضاوت بینالمللی به کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) معرفی میکند.
بر اساس تصمیم میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، با حمایت و معرفی فدراسیون، نسرین حقشناس داور بینالمللی کشورمان که به سالهای پایانی فعالیت داوری خود نزدیک میشود و رزومهای قابلدفاع دارد، برای حضور در عرصه نظارت بینالمللی به کنفدراسیون والیبال آسیا معرفی شد. همچنین پروانه فامیلیفرد، داور بینالمللی جوان کشورمان برای کسب درجه بینالمللی و قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختران آسیا معرفی شده است.
نسرین حقشناس دارای مدرک دکتری ریاضی و مدیریت ورزشی و متولد سال ۱۳۴۹ است. او سابقه قضاوت در رقابتهای مهمی همچون زیرگروه جهانی، کاپ آسیا و قهرمانی باشگاههای آسیا را در کارنامه دارد. حقشناس همچنین سابقه بازی در تیم ملی والیبال دانشجویان و تیمهای باشگاهی شاهین و ذوبآهن اصفهان در دهه ۷۰ را نیز دارد.
بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC)، فهرست داوران این رقابتها به شرح زیر است:
راشل سئو (استرالیا)
جینگ وانگ (چین)
اِن لین هسو (چین تایپه)
چان هوی کیونگ (هنگکنگ)
میلانی مامانگکی (اندونزی)
آنجالی گیریش ساردسای (هند)
پروانه فامیلیفرد (ایران)
ماری مورییاما (ژاپن)
انوار بیدانوف (قزاقستان)
کانگ هی چوی (کره جنوبی)
گانخویگ اووگانچیمگ (مغولستان)
اورلاندو اورتگا (فیلیپین)
تیهویها نگوین (ویتنام)
آرونرات سریویتاس (تایلند)
قرقیزستان و ازبکستان نیز در این مسابقات داور دارند که هنوز نام آنها اعلام نشده است.