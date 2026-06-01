نخستین پرواز بازگشت حجاج ایرانی بعدازظهر امروز از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام شد و نخستین کاروانهای حجاج تا ساعاتی دیگر وارد میهن اسلامی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیرزاد پوشپاس گفت: نخستین پرواز بازگشت حجاج جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز، ۱۱ خردادماه، با ۲۳۰ مسافر فرودگاه جده را به مقصد تهران ترک کرد و انشاءالله پس از حدود چهار ساعت پرواز در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به زمین خواهد نشست.
وی افزود: در نخستین روز عملیات بازگشت (از بعد از ظهر امروز ۱۱ خرداد تا بامداد ۱۲ خرداد)، ۱۰ پرواز برای انتقال زائران برنامهریزی شده که از طریق آنها حجاج ایرانی به ایستگاههای پروازی تهران، مشهد، گرگان و شیراز منتقل میشوند.
مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج تمتع ادامه داد: روند انتقال زائران ایرانی تا ۲۴ خردادماه ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تمامی حجاج کشورمان تا این تاریخ به میهن اسلامی بازخواهند گشت.
پوشپاس گفت: به زائران توصیه شده است در زمان عزیمت به فرودگاههای عربستان، دستورالعملهای مربوط به بار و مقررات پروازی را با دقت رعایت کنند تا روند بازگشت آنان با سهولت بیشتری انجام شود.