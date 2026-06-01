معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس از راه‌اندازی سامانه تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان وزارت ورزش خبر داد و مهلت ثبت‌نام را تا ۱۵ شهریور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاونت فرهنگی و امور جوانان استان فارس گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تسهیل مسیر کارآفرینی، این سامانه به منظور شفاف‌سازی و حذف بوروکراسی اداری راه‌اندازی شده است.

کوکبی افزود: همه جوانان صاحب طرح، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی‌های جوانان استان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، طرح‌های خود را با مراجعه به نشانی msy.gov.ir ، ثبت و روند ارزیابی را به صورت برخط پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: سقف تسهیلات برای طرح‌های واجد شرایط تا مبلغ ۲ میلیارد تومان (۲۰ میلیارد ریال) و مهلت ثبت‌نام حداکثر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ است.

کوکبی خاطرنشان کرد: طرح‌های برگزیده پس از تأیید کمیته کارشناسی، در کمترین زمان ممکن به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.