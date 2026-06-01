فراخوان بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران_مبارک منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران_مبارک با انتشار فراخوان از هنرمندان این حوزه دعوت کرد در جشنواره شرکت کنند.
این جشنواره توسط ادارهکل هنرهای نمایشی و همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران، در سه بخش «صحنهای»، «فضای باز و نامتعارف» و «خیالنامه میناب» برگزار میشود.
الف) نمایشهای صحنهای
این بخش شامل آثار تولید شده برای مخاطبان بزرگسال، کودک و نوجوان، و همچنین آثار بخش ملل خواهد بود. ستاد جشنواره آثار آماده اجرا را مورد ارزیابی قرار میدهد. تنها محدودیت برای تقاضای حضور در این بخش، حضور نمایش در ادوار پیشین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک با همان ترکیب و شیوه اجرا است. از این جهت برای هر اثر آماده اجرا امکان ثبت تقاضای حضور توسط کارگردان وجود دارد.
الف ١) نمایشهای بزرگسال
در این بخش از میان آثار متقاضی، تا ١٠ اثر نمایشی به جشنواره راه پیدا خواهند کرد. به گروههای منتخب حداقل ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و حداکثر ١/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمک هزینه تولید اثر پرداخت خواهد شد.
الف ٢) نمایشهای کودک و نوجوان
ستاد جشنواره با تاکید ویژه بر اهمیت تولید آثار متناسب گروه سنی کودک و نوجوان با توجه به تمامی جنبههای مترتب، این بخش را برگزار میکند. در این بخش از میان آثار متقاضی، تا ١٠ اثر نمایشی به جشنواره راه پیدا خواهند کرد. به گروههای منتخب حداقل ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و حداکثر ١/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمک هزینه تولید اثر پرداخت خواهد شد.
ب) نمایشهای فضای باز و نامتعارف
ستاد جشنواره پذیرای آثاری است که به طور ویژه برای اجرا در فضای باز و نیز فضاهای نامتعارف (مکانهایی غیر از تالارهای نمایش و فضاهای تئاتری) با شیوههای گوناگون طراحی شده باشند. بدیهی است انتخاب آثار بر مبنای کاربرد تکنیکی و نمایشی عروسک بوده و استفادههای تزیینی و غیرنمایشی از عروسک در انتخاب آثار مد نظر قرار نخواهد گرفت. از میان آثار متقاضی، تا ١٠ اثر نمایشی به جشنواره راه پیدا خواهند کرد. به گروههای منتخب این بخش حداقل ۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و حداکثر ١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمک هزینه تولید اثر پرداخت خواهد شد.
ج) خیالنامه میناب
ستاد جشنواره صرفا میزبان نمایشهای ویژه مخاطب کودک و نوجوان است که با نگاه هنرمندانه به موضوع جنگ و شهدای میناب تولید شده باشد. از میان آثار متقاضی صحنهای و فضای باز، تا پنج اثر نمایشی به جشنواره راه پیدا خواهند کرد. به گروههای منتخب این بخش همانند آثار بخش صحنهای و فضای باز کمک هزینه تولید اثر پرداخت خواهد شد.
بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران_مبارک از ٢۶ مهرماه آغاز میشود و تا یکم آبانماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان، برای ثبتنام در جشنواره تا ششم تیرماه ١۴٠۵ فرصت دارند و مهلت ارایه فیلم نمایشها هم تا ١٠ شهریور و اعلام فهرست نمایشهای برگزیده هم ١٨ شهریورماه تعیین شده است.
ثبتنام متقاضیان نیز از طریق سایت جشنواره، از شنبه ١۶ خردادماه به نشانی tehranmobarak.theater.ir صورت میگیرد.
متقاضیان شرکت در جشنواره باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:
- از هر کارگردان تنها یک اثر برای شرکت در مرحله نهایی جشنواره پذیرفته خواهد شد.
- آثاری که در دورههای قبلی جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران_مبارک حضور داشتهاند، مجاز به حضور در جشنواره با همان ترکیب و شیوه اجرا نخواهند بود.
- ستاد برگزاری جشنواره در زمان تنظیم جدول اجرای آثار، تعهدی برای در نظر گرفتن عوامل مشترک نمایشها نخواهد داشت؛ اما تا حد امکان با گروهها همکاری خواهد شد.
- ارائه و بارگذاری اجازهنامه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر (در صورت داشتن وکالت) در هنگام ثبتنام، ضروری است.
- تشخیص و تعیین زمان، مکان و تعداد اجرا برای هر گروه نمایشی به عهده ستاد جشنواره است.
- اسکان و پذیرایی گروههای خارج از استان تهران به عهده دبیرخانه جشنواره است.
- ستاد برگزاری جشنواره فقط در زمینه نصب دکور و آمادهسازی صحنه، تعهد دارد و مسئولیتی در قبال ساخت دکور، عروسک، دوخت لباس یا چاپ پوستر و بروشور نخواهد داشت.
- شرکتکنندگان، متعهد به پذیرش قوانین و سیاستگذاریهای جشنواره خواهند بود.
- انجام هماهنگی اولیه با مکان اجرا در بخش آثار فضای نامتعارف به عهده کارگردان است. بدیهی است ستاد جشنواره در خصوص مکاتبات رسمی آماده همکاری خواهد بود.