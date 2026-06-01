نشست مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با معاونان هنری، سینمایی استانها، در موزه نگارخانه ایرانمال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونان هنری، سینمایی استانها، صبح امروز ۱۱ خرداد، با حضور آیدین مهدیزاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، بهرام کلهرنیا دبیر رویداد در ستایش آب، اعظم ولی قیداری معاون هماهنگی اداره تجسمی، صدرا یوسفی معاون هنری اداره کل هنرهای تجسمی، فریبا شمس قریشی مدیر انفورماتیک معاونت امور هنری و جعفر واحدی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر به همراه معاونین هنری استانهای سراسر کشور برگزار شد.
آیدین مهدیزاده در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه معاونان هنری استانها نبض هدایتکننده و جریانساز وزارت فرهنگ و ارشاد در سراسر کشور هستند، گفت: فرهنگ و هنر دو بال پرواز این وزارتخانه و بهطور کلی این مرز و بوم هستند. این متاع ارزشمند و مزیت رقابتی در این حوزه که در استانها جریان دارد، حاصل زحمتها و راهبری مدیران و معاونان هنری در هر استانی است. شما باید همانطور که تا امروز عمل کردید، از این بهبعد هم سکاندار هدایت و توسعه جریانهای هنری باشید.
ضرورت تفویض اختیار به استانها
بهگفته مدیرکل هنرهای تجسمی، اولین نکته مهم برای ایجاد تعامل مستمر و سازنده، رفع فضای بازدارندگی و محدودکننده، از طریق تفویض اختیار در صدور مجوزها به استانهاست. همچنین باید توسعه گالریها و بهبود کار آنها در استانها مورد توجه قرار بگیرد.
مهدیزاده دومین مسئله مهم را، تقویت انجمنها و فضای فعالیت فعالان هنری دانست. وی در این مورد توضیح داد: انتخاب مدیران هنری، از میان فعالان استانی بود که بسیار ارزشمند است. در همین راستا، ضرورت دارد ارتباط انجمنها با جریانهای شکلگرفته و مدیران و معاونان، بیش از گذشته بهبود پیدا کند.
نکته آخر که مهدیزاده به آن اشاره کرد، عملکرد استانها و شرح وظایف کارشناسان است که ضرورت دارد مورد بازنگری دقیق قرار گرفته و جایگاه آنها به رسمیت شناخته شود. همچنین باید مشخص شود که کدام وظایف و اختیارات برعهده کارشناس استان است و البته شرح وظایف آنها، در حال تدوین است و نهاییشدنش نیاز به تعامل با معاونان استانها دارد.
افزایش ظرفیت نگارخانه های تهران برای نمایشگاههای استانی
در این نشست، معاونان استانی به بیان چالشهای موجود در حوزه فعالیت خود پرداختند. یکی از مهمترین نکاتی که بهطور مشترک در بسیاری از استانها مطرح شد، تمرکز بر اجرای رویدادهای استانی و توسعه فعالیت گالریها در شهرهای مختلف بود. در این بحث، بسیاری از استانها آمادگی خود را در توان اجرایی، داشتن پتانسیلهای لازم استانی و عزم و اراده هنرمندان، دانشگاهها و نگارخانهها اعلام کردند.
مهدیزاده با اشاره به افزایش ظرفیت نگارخانههایی که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: درحالحاضر ظرفیت گالری نیاوران برای نمایشگاههای استانی افزایش پیدا کرده است. همچنین نگارخانه ایران هم که مدتها در دست تعمیر بود، اکنون در اختیار مرکز هنرهای تجسمی است که از این به بعد به تمامی در اختیار نمایشگاههای استانها قرار خواهد داشت.
میزبانی استانها از رویدادهای بزرگ هنری
تخصیص بودجه و انعقاد تفاهمنامههایی برای حمایت مالی استانها هم از نکاتی بود که در این نشست مطرح شد. در پاسخ به این نکته هم، مهدیزاده به رویکرد دوره جدید مرکز اشاره کرد و گفت: دوسالانهها، جشنوارههای فجر و جوان، بهطور کامل از تهران خارج شده و در استانهای مختلف برگزار شود. در کنار این موارد، حمایتهای مالی از جشنوارههای استانی هم در دستورکار قرار دارد.
موضوع بعدی مورد توجه معاونان استانها، ضرورت بازنگری در اساسنامه انجمنها، و آئیننامه نظارت بر شورای یادمانها و المانهای شهری بود که باید زیر نظر اداره کلهای هنری استانها قرار بگیرد.
همچنین، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری در سراسر شهرهای ایران، پیشنهاد شد امکان پیوند این ظرفیتها با رویدادهای هنری برقرار شود.
در نهایت، ادامهداربودن این نشستها و نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در آنها، مورد توجه معاونان استان و مدیرکل تجسمی قرار داشت.