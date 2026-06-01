به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرهنگ کیکاووس رئیس پلیس راه مهاباد در نشست شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: تصادفات جرحی نیز در این مدت حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.

فرماندار ویژه مهاباد هم ضمن گلایه از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی دستور نصب سرعت‌کاه‌های مجازی، نصب چراغ‌های چشمک‌زن در تقاطع‌ها و حذف دو نقطه حادثه خیز قمطره در محور برهان را صادر کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد نیزدر این نشست از آسفالت مسیر دو روستای ابراهیمه و زنده‌قول و همچنین روکش آسفالت مسیر‌های مواصلاتی مهاباد خبر داد.

رحمت نویدی‌نیا گفت: ایمن سازی برخی نقاط مسیر مهاباد- بوکان در دستور کار قرار دارد و شرکت ایمیدرو برای تأمین اعتبار قول مساعد داده است.

وی ادامه داد: اجرای روکش آسفالت مسیر‌های مهاباد به بوکان، مهاباد به سردشت و کمربندی دارلک را نیز در دست اجرا داریم که مجموعا ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این سه محور در نظر گرفته‌ایم و اجرای روکش مسیر مهاباد به ارومیه هم در حال اجراست

رئیس ادار ه راهداری مهاباد به بهسازی مسیر‌های روستایی هم اشاره کرد و گفت: اجرای روکش آسفالت چهار روستای خاتون باغ، گرده گرو، اوزون دره و اوطمیش در برنامه کاری است.

نویدی‌نیا اظهار داشت: در حوزه ایمن سازی هم اجرای نیورجرسی در دستور کار قرار دارد.

ساماندهی ورودی شهر از سمت مهاباد به سمت ارومیه به طول یک کیلومتر هم توسط شهرداری مهاباد و با مشارکت و همکاری اداره راهداری انجام می‌شود.

شهردار مهاباد در خصوص مصوبات این نشست گفت: در این جلسه احداث پارک حاشیه‌ای و همچنین تعریض و تامین روشنایی و آسفالت تاج سد به سمت پارک استاد هه ژار به عنوان محور توریستی مصوب شد.

بابک رستم‌پور با اشاره به ترافیک بافت مرکزی شهر از اجرای محدودیت‌های ترافیکی خبر داد و تصریح کرد: در خصوص طرح‌های ترافیکی و فعالیت خودروبر، توقف‌های غیرمجاز و دوبل با همکاری سازمان حمل و نقل و پلیس راهور در آینده نزدیک مصوباتی خواهیم داشت.

اجرا عملیات چاله‌پرکنی مسیر‌های مواصلاتی مهاباد، حذف تمامی سرعت گیر‌های محور‌های مواصلاتی شهرستان، برخورد جدی با خودرو‌های بدون مجوز تحت عنوان تاکسی اینترنتی، احداث پل عابر پیاده در مسیر پارک پرستار، حذف میدان کوهسار و تجهیز آن به چراغ‌های راهنمایی از دیگر مصوبات و موضوعاتی نخستین جلسه شورای ترافیک مهاباد بود.