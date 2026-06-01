به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، مسلم شریفی در نشست بررسی دفع غیراصولی پساب کارخانه قند یاسوج در این جلسه با اشاره به قدمت بیش از نیم‌قرن کارخانه قند، اظهار داشت: سیستم فاضلاب این واحد صنعتی طی این سال‌ها تغییری نکرده و متأسفانه فاضلاب خانگی ساختمان‌های مسکونی نیز به فاضلاب صنعتی اضافه شده است.

وی افزود: نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد شاخص‌هایی نظیر COD و کدورت بالاتر از استاندارد بوده و بوی نامطبوع در فصول گرم، ناشی از رهاسازی فاضلاب در فضای آزاد است.

شریفی خاطرنشان کرد: کارخانه در ۱۸ ماه پیش تعهد کتبی برای احداث تصفیه‌خانه مناسب داده بود، اما هنوز فاضلاب صنعتی بدون تصفیه مؤثر وارد برکه‌های پایین‌دست پل سوم رودخانه بشار شده و به تدریج به این رودخانه می‌ریزد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اضافه کرد: این آلودگی ضمن ایجاد بوی آزاردهنده، باعث رشد جلبک‌ها، کاهش کیفیت آب، تخریب زیستگاه‌ها و به خطر افتادن سلامت ساکنان پایین‌دست و کشاورزان شده است.

شریفی با بیان اینکه دبی فاضلاب کارخانه روزانه ۱۲۰۰ مترمکعب است، وضعیت فعلی را کاملاً غیرقابل‌قبول خواند و تصریح کرد: مکاتبات، بازدید‌های بهداشت محیط، شکایات مردمی و معرفی کارخانه به دادستانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و شهروندان یاسوج از بوی نامطبوع کلافه شده‌اند.

در این جلسه قاسمی، مدیرعامل کارخانه قند یاسوج، گفت: به دلیل نبود داده‌های دقیق از کمیت و کیفیت فاضلاب در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، طراحی تصفیه‌خانه با انحراف مواجه شد، اما اکنون با نصب فیلتر‌های ممبران تا یک ماه آینده ۷۰ درصد حجم پساب کاهش می‌یابد.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل، اختلاف مالکیت ۳۳ هکتار از اراضی کارخانه از سال ۱۳۴۴ است که مانع از اخذ تسهیلات و اجرای کامل طرح‌های زیست‌محیطی شده است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج علت بوی نامطبوع را ترکیب نرمه چغندر با فاضلاب خانگی و آب‌های سطحی ناشی از شکستگی خط انتقال عنوان کرد.

حامد جلال‌فر، معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج هم در این جلسه با اشاره به مکاتبات مکرر از سال گذشته و مهلت یک‌ماهه پیشین، هشدار داد: بوی نامطبوع به تعرض آشکار به حقوق شهروندان تبدیل شده است.

وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی تأکید کرد: کارخانه قند یاسوج حداکثر یک ماه فرصت دارد این مشکل را برطرف کند.

جلال‌فر اضافه کرد: پس از این مهلت بدون مماشات، علاوه بر توقف فعالیت واحد آلاینده، برای مسئولان حقوقی و حقیقی کارخانه تشکیل پرونده قضایی و حتی بازداشت در پی خواهد داشت.

معاون دادستان از رسانه‌ها خواست مطالبه‌گر باشند و گفت: نامه نظارت قضایی فردا ابلاغ می‌شود و اگر محیط زیست یا بهداشت گزارش دهند، ورود قضایی قطعی و بدون اغماض است.