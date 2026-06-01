اردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری از ۱۵ خرداد به میزبانی شیراز برگزار می‌شود و استان فارس با شش نماینده، بیشترین تعداد ورزشکار را در این اردو دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دور جدید اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری کشور از ۱۵ خرداد به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی ازبکستان آماده می‌کنند.

استان فارس با شش نماینده، بیشترین تعداد ورزشکار را در این اردو دارد.

فرهاد قلی‌زاده، حمیدرضا زارعی، محمدامین حبیبی، یوسف شیروانی، علی عمادی و طا‌ها شیرخانی شش وزنه‌بردار خوش‌آتیه استان فارس هستند که به این اردو دعوت شده‌اند.

اسامی کامل سایر دعوت‌شدگان به شرح زیر است:

استان اردبیل: طا‌ها نعمتی‌مقدم، طا‌ها نوجوان، سالار خوب و محمدامین دادوند

استان تهران: محراب دواسری

استان ایلام: طا‌ها چنانی و آرشام میری

استان لرستان: امیرمحمد رحمتی، محمدجواد بیرانوند و مهدی عسگری

استان اصفهان: رضا زمانی و امین ادیبی

استان مازندران: بهنود نصرتی

استان خوزستان: کیان ولی‌پور

استان آذربایجان شرقی: پوریا عباسپوریان

سجاد بهروزی به عنوان مربی از استان فارس در این اردو حضور دارد.