به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی علیزاده گفت: داوطلبان و بانوان حوزوی می‌توانند در ۳ مقطع سطح دو معادل کارشناسی، سطح سه معادل کارشناسی ارشد و سطح چهار معادل دکتری ثبت نام کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: در سطوح ۳ و ۴ علاوه بر رشته‌های حضوری، آموزش مجازی و رشته‌های غیرحضوری هم داریم.

علیزاده ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ استقبال بانوان برای تحصیلات علوم دینی روند صعودی داشته و امیدواریم که این روند همچنان رو به رشد باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی شبکه مدارس ۴۵۰ گانه حوزه‌های علمیه درسراسر کشور به دنبال ایجاد فضایی آرام برای تحصیل خواهران هستیم.