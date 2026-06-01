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مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: ثبت نام حوزههای علمیه خواهران با شعار «عهد علمی با امام شهید» آغاز شد و تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین مهدی علیزاده گفت: داوطلبان و بانوان حوزوی میتوانند در ۳ مقطع سطح دو معادل کارشناسی، سطح سه معادل کارشناسی ارشد و سطح چهار معادل دکتری ثبت نام کنند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: در سطوح ۳ و ۴ علاوه بر رشتههای حضوری، آموزش مجازی و رشتههای غیرحضوری هم داریم.
علیزاده ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ استقبال بانوان برای تحصیلات علوم دینی روند صعودی داشته و امیدواریم که این روند همچنان رو به رشد باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی شبکه مدارس ۴۵۰ گانه حوزههای علمیه درسراسر کشور به دنبال ایجاد فضایی آرام برای تحصیل خواهران هستیم.