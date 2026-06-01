به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدزاده در این نشست با اشاره به تشکیل شورای عالی سینما در استان ها گفت: یکی از ظرفیت هایی که شورای عالی سینما به ریاست معاون اول ریاست جمهور در اختیار ما گذاشته، شورای عالی سینما در استان هاست. تشکیل شورای عالی سینما در استان به ریاست استاندار و به دبیری مدیر کل ارشاد استان می تواند فضای تازه ای را برای فعالیت سینمایی در استان ها ایجاد کند. با چند استان چنین جلسه ای را برگزار کردیم که استاندارها نیز حضور داشتند و خروجی هم بسیار خوب و مثبت بود.

استفاده از قابلیت ها برای ارتقای سینمای استان‌ها

رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه از این قابلیت ها می توان برای ارتقا و گسترش سینما در استان های مختلف بهره گرفت، افزود: ظرفیت های خوبی در استان ها وجود دارد مخصوصا استان هایی که متمول تر هستند، همچنین بهره گیری از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی که شرکت ها بر عهده دارند و استاندار می تواند آن را هدایت کند تا این سرمایه ها در ذیل صندوق زیر ساخت های سینمایی قرار گیرد. این موضوع دست خود استان ها را باز می گذارد برای اینکه هم در حوزه زیر ساخت، هم در حوزه تاسیس سینما و هم در حوزه تولید بتواند کمک حال باشد.

معاون وزیر فرهنگ با اشاره به اینکه ارتباط سازمان سینمایی با استان ها یک امر تزیینی نیست، عنوان کرد: جلسه ای نیست که خدمت آقای وزیر باشم و ایشان به همکاری گسترده با استان ها تاکید نکنند. جلسه‌ای نیست که ایشان تاکید نکنند که اختیارات تا جای ممکن باید به خود استان ها تفویض شود. من خواهشم این است که سازمان سینمایی را خانه خودتان بدانید. وظیفه بنده و همکارانم این است که شرایط همکاری بهتر را دراستان ها، با مساعدت شما هموار کنیم.

رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه بخش زیادی از هنرمندان برتر ما از استان های مختلف هستند اظهار کرد: در چند دوره گذشته جشنواره فیلم فجر، بخش زیادی از آثار ارائه شده، استانی بود. این شعار اساسی که «ایران، فقط تهران نیست» در رویداد های ما کاملا قابل مشاهده است. اغلب آثار استانی که در جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت و جشنواره کودک پذیرفته می شوند طراوت و تازگی و نوآوری بیشتری نسبت به آثاری که در مرکز تولید می شوند، دارند.

فریدزاده با اشاره به استعدادهای استانی نیز گفت: ما در حوزه سینما استعدادهای بی بدیلی داریم، استعدادهای درخشانی که در استان ها وجود دارد و کمتر کشوری در جهان می تواند ادعای این را داشته باشد که چنین قابلیت و ظرفیتی در حوزه سینما دارد. انجمن سینمای جوان به عنوان بازوی اجرایی ما در استان ها، با همکاری شما می تواند زمینه ساز رشد و تعالی بیشتر این استعدادها باشد.

موسسه سینما شهر؛ توسعه زیر ساخت ها

حبیب ایل بیگی مدیر عامل موسسه سینما شهر هم در این نشست با اشاره به توسعه و ارتقا زیرساخت‌های فناوری در سینما افزود: یکی از برنامه‌های ویژه موسسه سینماشهر توسعه و ارتقا فناوری‌های نوین و هوشمند است که در سال گذشته ما سامانه روندهای سینمای ایران (رسا) را طراحی کردیم، البته که دوستان ما در سال 98 سامانه سمفا را ایجاد کرده بودند، این سامانه در قالب ترمینالی برای سرویس دادن به همه سینماهای کشور راه‌اندازی شده و ما می‌توانیم در لحظه به این قبیل اطلاعات در سینماهای سراسر کشور دسترسی داشته باشیم اما اطلاعات سمفا، اطلاعات خام است لذا همکاران ما در این دوره تلاش کردند با راه‌اندازی سامانه «رسا» زمینه‌ای را فراهم کنند که از این اطلاعات استفاده شود.

روایت های جنگ در جشنواره سینما حقیقت

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم در این نشست با اشاره به نمایش گزیده ای از آثار جشنواره حقیقت در استان ها عنوان کرد: این اتفاق باعث شد، مخاطبان این آثار در استان ها بتوانند با بخشی از این آثار ارتباط بر قرار کنند. امسال یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که تدارک و مقدمات یک برنامه گسترده برای این رویداد ببینیم. یک پیشنهاد این است که بخش بیشتری از آثار جشنواره حقیقت را در همه استان ها نمایش دهیم.

انجمن سینمای جوان؛ پایه گذار سینمای اصولی

بهروز شعیبی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز با توضیح اینکه کار انجمن تولید، آموزش و هدایت نسل جوان در حوزه سینماست، گفت: اگر کارکرد انجمن سینمای جوان را مرور کنیم متوجه می شویم که سرنوشت سینمای درست و صحیح را در کشور، ما پایه گذاری می کنیم. ما در انجمن با رویکرد فیلمساز و اندیشه واقعی فیلمسازی، کار می کنیم. در واقع انجمن برای نسل جوان باید خانه دوم باشد.

علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و اطلاعات هم در این نشست کمک برای افزایش سطح زیر ساخت های سینمایی در استان های مختلف را خواستار شد و یادآور شد: ما در حال حاضر حدود هزار سالن سینما داریم که پراکندگی عمده آنها در استان های تهران، خراسان و اصفهان است. پدیده ای که در این سالها بوجود آمده، تاسیس پردیس های سینمایی است.

وی در ادامه گفت: امیدوارم معاونین محترم، مدیران کل و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کنند تا تعداد سینماها افزایش پیدا کند. هر چه تعداد سینماها افزایش یابد، هر چه زیر ساخت های ما در این حوزه بیشتر باشد، سینما به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فرهنگی، می تواند خودش را نشان دهد.

محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد، امور استان ها و مجلس مدیریت این نشست را بر عهده داشت و مجتبی بهزادیان مدیرکل دفتر نظارت برعرضه و نمایش فیلم، شهرزاد راستانی مدیرکل دفتر نظارت برمراکز، مشاغل و مجامع، بهمن حبشی مدیرکل نظارت برتولید فیلم، محمد حسین فرج مدیرکل دفتر توسعه فناوری، سینمایی و سمعی و بصری و حسین یزدانشناس مدیرکل دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارت های سینمایی دیگر مدیرانی بودند که گزارشی را در حوزه های مرتبط ارائه و به سوالات حاضران پاسخ دادند.

در این نشست که در سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد درباره موضوعات مختلفی همچون استفاده بهینه از سینما سیار در استان ها، وضعیت دفاتر سینمای جوان در استان ها، نحوه اکران فیلم های خارجی در استان ها، توجه به هنرمندان شهرستان ها، تقویت ساختار سینمایی استان ها، کمبود نیروی انسانی و ... بحث و گفتگو شد.