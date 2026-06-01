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وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی، با تاکید بر نقش بیبدیل انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه در پیشرفت کشور، از برنامههای جدید این وزارتخانه برای توسعه گردشگری، حمایت از صنایعدستی، احیای روستاها و معرفی ظرفیتهای نوین ایران در عرصه ملی و بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید رضا صالحیامیری امروز در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ارتباط نزدیک مأموریتهای وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با حوزه صنعت و اقتصاد، گفت : گردشگری و صنایعدستی دو حوزه مهم و مولد اقتصادی هستند که ارتباطی عمیق با بخش صنعت دارند و میتوانند نقش مؤثری در اشتغالزایی، رونق تولید و توسعه متوازن کشور ایفا کنند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی تحولات اخیر کشور افزود : در کنار دشواریها و هزینههایی که کشور متحمل شد، شاهد شکلگیری ظرفیتها و فرصتهای مهمی در حوزه سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و ارتقای احساس تعلق به ایران بودیم که باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت : یکی از مهمترین دستاوردهای این مقطع، تقویت انسجام ملی و افزایش همدلی میان اقشار مختلف جامعه بود؛ سرمایه ارزشمندی که میتواند پشتوانهای مؤثر برای تحقق اهداف توسعهای کشور در سالهای آینده باشد.
صالحی امیری با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از شرایط حساس، افزود : حضور و همراهی مردم، تقویت اعتماد عمومی و احساس مسئولیت اجتماعی، ظرفیت مهمی را برای کشور ایجاد کرده است که باید از آن در مسیر پیشرفت، توسعه و ارتقای کیفیت زندگی بهره گرفت.
وی با بیان اینکه هویت ملی، انسجام اجتماعی و امید به آینده از مهمترین سرمایههای کشور به شمار میروند، گفت : حفظ و تقویت این سرمایهها نیازمند توجه مستمر به مطالبات مردم، ارتقای رفاه عمومی و توسعه فرصتهای اقتصادی و فرهنگی است.
صالحیامیری با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی مجموعههای تاریخی کشور، افزود : برآوردهای اولیه انجام شده و گزارشهای لازم برای تأمین منابع و اجرای برنامههای بازسازی و مرمت به دستگاههای ذیربط ارائه شده است.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی یکی از اولویتهای مهم این وزارتخانه را توسعه روستاها از مسیر گردشگری و صنایعدستی دانست و تاکید کرد : احیای ظرفیتهای بومی و محلی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی از مهمترین اهداف این برنامه است.
صالحی امیری با اشاره به عملکرد حوزه گردشگری در ایام نوروز، گفت : امسال شاهد کاهش قابل توجه شکایات در سفرهای نوروزی بودیم که این موضوع نشاندهنده ارتقای سطح خدمات و همکاری مؤثر دستگاههای مختلف در خدمترسانی به مردم است.
وی با تاکید بر اهمیت تابآوری اجتماعی و اقتصادی افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت امید، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیتها و فرصتهای بزرگ کشور به افکار عمومی هستیم.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی توسعه صنعتی، ارتقای تابآوری اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی مردم را از مهمترین اولویتهای کشور برشمرد و گفت : موفقیت در این حوزهها مستلزم همافزایی همه دستگاهها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ملی است.
صالحیامیری همچنین از برنامه وزارت میراثفرهنگی برای راهاندازی موزه میناب در مجموعه سعدآباد خبر داد و گفت: این مجموعه با رویکرد فرهنگی، هنری و تاریخی، ظلم بزرگ آمریکا به کودکان میناب را برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی روایت خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری کشور افزود: جنوب ایران به یکی از کانونهای مهم و نوظهور گردشگری تبدیل شده است و برنامهریزیهای لازم برای معرفی هرچه بهتر این ظرفیتها در بازارهای داخلی و بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
وی بازاریابی، توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از فعالان صنایعدستی را از مهمترین اولویتهای وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی، برخی موانع دریافت تسهیلات حمایتی کاهش یافته تا دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی تسهیل شود.
صالحیامیری با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همافزایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول، زمینهساز تحقق اهداف توسعهای کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصههای مختلف خواهد بود.