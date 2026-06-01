به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: با هم‌افزایی فرماندهی انتظامی، سازمان منطقه آزاد و گمرک از ابتدای جنگ تحمیلی سوم با هدف رفاه ساکنان و گردشگران و در اجرای دقیق مصوبات شورای تأمین، پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش با هماهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، گمرک، مدیریت بنادر و دریانوردی و پلیس راهور فراجا، فرآیند خروج خودرو‌ها را تسهیل و مدیریت کرد.

او افزود: ۷ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودروی ساکنان با پلاک کیش و ۶ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو نیز شامل خودرو‌های گردشگران، خودرو‌های حمل بار و خدماتی با پلاک ملی از کیش خارج شدند.

سرهنگ قاسمی تصریح کرد: با هماهنگی با پلیس راهور فراجا، خودرو‌های ساکنان کیش که خارج از جزیره هستند تا پایان تیر، هیچ‌گونه مشکلی برای تردد در محور‌های مواصلاتی کشور نخواهند داشت و خدمات قانونی به آنان ارائه می شود.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، با توصیه به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: ساکنان کیش در مواجه با هرگونه مشکل در محور‌های مواصلاتی کشور در زمینه مجوز خروج و ماندگاری خودروها در مدت قانونی خارج از کیش، می‌توانند با شماره‌های ۰۹۹۱۸۸۳۵۷۹۲ و ۰۹۹۹۹۵۴۲۵۰۷ مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش تماس گرفته و مشورت های لازم را دریافت کنند.

سرهنگ قاسمی، خاطرنشان کرد: اقدام جهادی مدیریت و تسهیل خروج خودروهای ساکنان کیش حاصل تلاش شبانه روزی دستگاههای مسئول است که با هدف خدمت‌رسانی بی‌وقفه به ساکنان کیش انجام شده است.

او افزود: پلیس کیش با تکیه بر نظرهای کارشناسی و رعایت قوانین، در مسیر تأمین امنیت و آرامش ساکنان و مسافران کیش گام برمی‌دارد.