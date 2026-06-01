به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد امتحانی در حاشیه پایان تست میدانی تجهیزات گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در شبکه برق و قطعی‌های احتمالی، یکی از چالش‌های بهره‌برداران در حوزه حفاظت کاتدیک، انجام عملیات پتانسیل‌گیری ON/OFF خطوط لوله هنگام قطع برق شبکه بود که با اجرای این طرح دانش‌بنیان، این معضل در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران برطرف شد.

وی افزود: این طرح با پیگیری همکاران این منطقه و پس از شناسایی یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه حفاظت از خوردگی و زنگ‌زدگی تعریف و اجرایی شد و نتایج آن نشان داد می‌توان با تکیه بر توان داخلی، راهکار‌های مؤثر و پایدار برای مسائل فنی صنعت گاز ارائه کرد.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: نمونه اولیه این دستگاه توسط شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخته شد و پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی و میدانی، عملکرد آن با هدف رفع معضل قطع برق شبکه در زمان پتانسیل‌گیری، با موفقیت مورد تأیید قرار گرفت.

امتحانی تصریح کرد: نسخه اولیه این دستگاه برای خطوط لوله جدید و بخشی از خطوط قدیمی که به جریان حفاظتی کمتری نیاز دارند طراحی شده و اکنون در بیش از ۷۰ درصد خطوط و ایستگاه‌های کاتدیک منطقه کاربرد دارد.

وی یادآور شد: امیدواریم با ارتقای این دستگاه در آینده نزدیک، ایستگاه‌های بیشتری تحت پوشش قرار گیرند و از این طریق، پایداری بیشتر در فرآیند حفاظت کاتدیک و استمرار بهره‌برداری ایمن از خطوط انتقال گاز فراهم شود.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران گفت: اجرای این طرح دانش‌بنیان، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور داخلی برای رفع نیاز‌های عملیاتی و ارتقای تاب‌آوری تأسیسات انتقال گاز کشور است.