پیامرسان «بله» به پیشخوان جامع خدمات شهروندی تبدیل شد
پیامرسان «بله» با طراحی صفحهای متمرکز تحت عنوان «خدمات»، موفق به تجمیع طیف وسیعی از سرویسهای دولتی، بانکی، قضایی و رفاهی شده است.
صفحه خدمات پیامرسان «بله» با چیدمانی هوشمندانه و دستهبندیهای متنوع، اکنون به یکی از پرمراجعهترین بخشهای این برنامه تبدیل شده است. این سکو با درک نیازهای روزمره شهروندان، مجموعهای از سرویسهای حیاتی را در گروههای مشخص ارائه میدهد تا تجربه کاربری سریع و آسانی را برای مخاطبان رقم بزند.
از کارتبهکارت تا مدیریت معیشت و کالابرگ
در ابتدای این صفحه، بخش «خدمات پرکاربرد» قرار دارد که نیازهای لحظهای مانند عملیات بانکی، خرید شارژ و پرداخت قبوض را پوشش میدهد. اما نقطه قوت این سامانه در بخش «یارانه و معیشت» نهفته است؛ جایی که کاربران میتوانند به راحتی استعلام موجودی کالابرگ، دهکبندی و امور مربوط به هدفمندسازی یارانهها را بدون مراجعه به سامانههای پیچیده انجام دهند.
دسترسی مستقیم به پنجره واحد دولت و خدمات قضایی
«بله» با اختصاص بخشی به «خدمات عمومی و شهروندی»، عملاً به یک درگاه دولتی تبدیل شده است. حضور سامانههایی نظیر عدل ایران (مرتبط با قوه قضائیه)، ثبت احوال، پنجره واحد دولت، کارت سوخت هوشمند و دستیار پستی، نشان از تعامل گسترده این اپلیکیشن با نهادهای حاکمیتی برای تسهیل امور مردم دارد.
تمرکز بر سلامت، رفاه و اطلاعرسانی بانکی
در حوزه سلامت، کاربران به خدماتی چون استعلام بیمه تأمین اجتماعی، نسخه الکترونیک و سازمان بیمه سلامت دسترسی دارند. همچنین با توجه به ماهیت بانکی این پیامرسان، بخش اختصاصی بانکها با حضور بانکهای ملی، ملت، پستبانک و گردشگری، اطلاعرسانیهای بانکی و رسیدهای تراکنش را در محیطی امن به دست مشتریان میرساند.
تکمیل زنجیره خدمات با سرگرمی و خریدهای روزانه
بله تنها به خدمات ضروری محدود نشده و در بخش «سایر خدمات»، نیازهای رفاهی کاربران را نیز مدنظر قرار داده است. دسترسی به سکوهای پخش فیلم نظیر فیلیمو و تلوبیون در کنار سرویسهای خرید فوری مانند اسنپمارکت، زنجیره نیازهای دیجیتال کاربر را در این پیامرسان تکمیل میکند.
گام بلند بله در مسیر تبدیل شدن به یک «مرکز خدمات دیجیتال»
چیدمان نهایی صفحه خدمات بله نشاندهنده یک تحول راهبردی است؛ این سامانه دیگر صرفاً یک پیامرسان یا ابزار مالی نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک مرکز خدمات جامع دیجیتال است. تجمیع خدمات دولتی، بانکی، سلامت و سرگرمی در یک محیط یکپارچه، «بله» را به یکی از ارکان اصلی زندگی دیجیتال شهروندان ایرانی تبدیل کرده است که سادگی و امنیت را در اولویت قرار میدهد.